Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно от 1 000 рублей;

для вклада на 91 день - не позднее 30 дней до окончания срока;

для вклада на 181 день - не позднее 60 дней до окончания срока;

для вклада на 365 день - не позднее 90 дней до окончания срока Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 14.02.2019 16:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.