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Инвестиционный

Арзамас,

Арзамас вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
32
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 367 дней
от 1 000 ₽ 6 6,5 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
  • от 1 000 рублей;
  • для вклада на 91 день - не позднее 30 дней до окончания срока;
  • для вклада на 181 день - не позднее 60 дней до окончания срока;
  • для вклада на 365 день - не позднее 90 дней до окончания срока
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
14.02.2019 16:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный» в 1 городе России
5 616
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Арзамас»
Адрес
607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Кирова, д. 33
ОГРН
1025200000011
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Телефоны
(83147) 4-02-24

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