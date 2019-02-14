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Клевер2

Черноморский банк развития и реконструкции,

Черноморский банк развития и реконструкции вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,30%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
18 997
Ставка
6,3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 367 дней
от 3 000 ₽ 5 5,25 5,5
от 300 000 ₽ 5,3 5,75 6,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • срок хранения вклада

1 000/5 000 рублей; не позднее чем за 91 день до окончания срока вклада; кроме вкладов на 31 и 91 день

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
01.02.2019 10:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Клевер2» в 22 городах России
5 562
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Справочная информация
АО «Черноморский банк развития и реконструкции»
Адрес
295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Большевистская, д. 24
Отделения и банкоматы
в вашем городе Симферополь
Отделения 6
Банкоматы 3
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Телефоны
(3652) 54-89-05

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