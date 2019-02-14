Крона-престиж
Крона-Банк,
Крона-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,15%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
от 365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 532 400 ₽
Ставка
7,15%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|731 день
|от 5 000 000 ₽
|6,75
|6,9
|от 10 000 000 ₽
|7
|7,15
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
1 000 рублей; не позднее 60 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
от 181 до 364 дней - по ставке 6,05% годовых, от 365 до 730 дней - по ставке 6,25% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 16.01.2019 11:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Крона-престиж» в 3 городах России
3 768
Справочная информация
ООО «Крона-Банк»
- Адрес
- 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 29
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иркутск
- Телефоны
-
(3952) 25-25-05
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