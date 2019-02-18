Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация нет Специальный вклад детский Особые условия вклад открывается на имя ребенка в возрасте до 18 лет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1 000 рублей; не позднее 90 дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 90 дней - по ставке "До востребования", от 91 до 180 дней - по ставке 2%, свыше 181 дня - по ставке 3% годовых Автопролонгация возможна не более 10 раз Дата актуализации 14.02.2019 14:13

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.