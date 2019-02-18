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Вклад в будущее

Углеметбанк,

Углеметбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,60%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
369 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
67
Ставка
6,6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
369 дней
от 1 000 ₽ 6,6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
нет
Специальный вклад
детский
Особые условия
  • вклад открывается на имя ребенка в возрасте до 18 лет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

1 000 рублей; не позднее 90 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

до 90 дней - по ставке "До востребования", от 91 до 180 дней - по ставке 2%, свыше 181 дня - по ставке 3% годовых

Автопролонгация
возможна не более 10 раз
Дата актуализации
14.02.2019 14:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Вклад в будущее» в 13 городах России
5 130
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Справочная информация
АО «Углеметбанк»
Адрес
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 17 Б
ОГРН
1024200006434
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Банкоматы 15
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Телефоны
(351) 247-49-79

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Быстрый доход (ежеквартально) 6,4 1 000 ₽ Посмотреть
Копилка 6,25 3 000 ₽ Посмотреть
Стабильный 6,2 3 000 ₽ Посмотреть
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