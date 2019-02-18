Решение онлайн
Банк Финсервис,
Банк Финсервис вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 93 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
68 029 ₽
Ставка
6,75%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|93 дня
|183 дня
|275 дней
|368 дней
|754 дня
|1100 дней
|от 1 000 ₽
|6,3
|6,4
|6,5
|6,6
|6,35
|6,1
|от 1 000 000 ₽
|6,5
|6,6
|6,7
|6,75
|6,55
|6,3
максимальная сумма вклада равна сумме 10 неснижаемых остатков по вкладу
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад открывается через интернет-банк
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
5 000 рублей; не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
с 1 по 180 день - по ставке вклада "До востребования", со 181 дня - в размере 50% ставки, указанной в договоре
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 15.02.2019 16:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Решение онлайн» в 15 городах России
15 880
Справочная информация
АО «Банк Финсервис»
- Адрес
- 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23а
- ОГРН
- 1087711000013
- Сайт
- www.finsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-07-67 — единая справочная служба
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