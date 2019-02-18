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Банк Финсервис,

Банк Финсервис вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,75%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 93 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
68 029
Ставка
6,75%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
93 дня 183 дня 275 дней 368 дней 754 дня 1100 дней
от 1 000 ₽ 6,3 6,4 6,5 6,6 6,35 6,1
от 1 000 000 ₽ 6,5 6,6 6,7 6,75 6,55 6,3

максимальная сумма вклада равна сумме 10 неснижаемых остатков по вкладу

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад открывается через интернет-банк
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

5 000 рублей; не позднее 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

с 1 по 180 день - по ставке вклада "До востребования", со 181 дня - в размере 50% ставки, указанной в договоре

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
15.02.2019 16:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Решение онлайн» в 15 городах России
15 880
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Справочная информация
АО «Банк Финсервис»
Адрес
121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23а
ОГРН
1087711000013
Сайт
www.finsb.ru
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Телефоны
8 800 200-07-67 — единая справочная служба

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