Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на счёт банковской карты Капитализация нет Особые условия вклад открывается через интернет-банк Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 5 000 рублей; не позднее 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях с 1 по 180 день - по ставке вклада "До востребования", со 181 дня - в размере 50% ставки, указанной в договоре Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 15.02.2019 16:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.