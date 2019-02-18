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Банк Финсервис,

Банк Финсервис вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 93 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
67 525
Ставка
6,7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
93 дня 183 дня 275 дней 368 дней 734 дня 1100 дней
от 1 000 ₽ 6,05 6,15 6,25 6,35 6,1 5,75
от 100 000 ₽ 6,25 6,35 6,45 6,55 6,3 6
от 1 000 000 ₽ 6,45 6,55 6,65 6,7 6,5 6,25
93 дня 183 дня 275 дней 368 дней 734 дня 1100 дней
от 50 $ 0,3 0,5 0,7 0,9
от 3 000 $ 0,4 0,6 0,8 1 1 1,1
от 30 000 $ 0,5 0,7 0,9 1,1 1,1 1,2
93 дня 183 дня 275 дней 368 дней 734 дня 1100 дней
от 50 € 0,01 0,01 0,05 0,05
от 3 000 € 0,01 0,01 0,05 0,05 0,05 0,1
от 30 000 € 0,01 0,01 0,05 0,05 0,1 0,15
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

5 000 рублей, 150 долларов/евро; не позднее 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
15.02.2019 16:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классика» в 15 городах России
10 060
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Справочная информация
АО «Банк Финсервис»
Адрес
121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23а
ОГРН
1087711000013
Сайт
www.finsb.ru
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Телефоны
8 800 200-07-67 — единая справочная служба

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