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Удобный

Банк Финсервис,

Банк Финсервис вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 93 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
64 843
Ставка
6,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
93 дня 183 дня 275 дней 368 дней 734 дня 1100 дней
от 1 000 ₽ 5,55 5,65 5,75 5,85 5,6 5,25
от 100 000 ₽ 5,75 5,85 5,95 6,05 5,8 5,5
от 1 000 000 ₽ 5,95 6,05 6,15 6,25 6 5,75
93 дня 183 дня 275 дней 368 дней 734 дня 1100 дней
от 50 $ 0,1 0,3 0,5 0,7
от 3 000 $ 0,2 0,4 0,6 0,8 0,8 0,9
от 30 000 $ 0,3 0,5 0,7 0,9 1 1,1
93 дня 183 дня 275 дней 368 дней 734 дня 1100 дней
от 50 € 0,01 0,01 0,03 0,05
от 3 000 € 0,01 0,01 0,03 0,05 0,05 0,05
от 30 000 € 0,01 0,01 0,03 0,05 0,05 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

5 000 рублей, 150 долларов/евро; не позднее 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
15.02.2019 16:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный» в 15 городах России
9 257
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Справочная информация
АО «Банк Финсервис»
Адрес
121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23а
ОГРН
1087711000013
Сайт
www.finsb.ru
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Телефоны
8 800 200-07-67 — единая справочная служба

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