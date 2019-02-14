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Накопительный

Алмазэргиэнбанк,

Алмазэргиэнбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,70%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
87 315
Ставка
5,7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
  • CNY
91 день 181 день 271 день 365 дней 550 дней 732 дня 1095 дней
от 5 000 ₽ 4,8 4,9 5 5,1 5,1 5 4,9
от 50 000 ₽ 5 5,1 5,2 5,3 5,3 5,2 5
от 500 000 ₽ 5,3 5,4 5,5 5,6 5,6 5,5 5,1
от 1 500 000 ₽ 5,4 5,5 5,6 5,7 5,7 5,6 5,2
91 день 181 день 271 день 365 дней 550 дней 732 дня 1095 дней
от 100 $ 1,55 1,6 1,65 1,7 2 2 2
от 1 000 $ 1,6 1,65 1,7 1,75 2,05 2,05 2,05
от 10 000 $ 1,65 1,7 1,75 1,8 2,1 2,1 2,1
от 30 000 $ 1,65 1,75 1,8 1,85 2,15 2,15 2,15
91 день 181 день 271 день 365 дней 550 дней 732 дня 1095 дней
от 100 € 0,22 0,23 0,23 0,34 0,34 0,34
от 1 000 € 0,23 0,23 0,23 0,35 0,35 0,35
от 10 000 € 0,23 0,23 0,23 0,36 0,36 0,36
от 30 000 € 0,23 0,23 0,23 0,39 0,39 0,39
91 день 181 день 271 день 365 дней 550 дней 732 дня 1095 дней
от 100 ¥ 0,2 0,25 0,26 0,27 0,18 0,18

ставки в рублях действуют с 28 января

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежеквартально
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы или при других условиях

при переходе в следующую суммовую градацию; при размещении с помощью системы "АЭБ Онлайн" +0,25 п.п. для вкладов в рублях

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
26.01.2019 17:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 19 городах России
8 558
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
Адрес
677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
Сайт
www.albank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Якутск
Отделения 7
Банкоматы 70
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Телефоны
(4112) 34-36-62

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