возможно
при увеличении суммы или при других условиях
при переходе в следующую суммовую градацию; при размещении с помощью системы "АЭБ Онлайн" +0,25 п.п. для вкладов в рублях
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
26.01.2019 17:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.