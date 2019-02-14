Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежеквартально Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при увеличении суммы или при других условиях при переходе в следующую суммовую градацию; при размещении с помощью системы "АЭБ Онлайн" +0,25 п.п. для вкладов в рублях Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 26.01.2019 17:59

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.