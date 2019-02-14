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Экспресс Онлайн

Живаго Банк,

Живаго Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
650
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день 91 день 181 день 365 дней
от 10 000 ₽ 4,75 5,25 5,75 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад открывается только через систему «Живаго–Банк Онлайн»
Пополнение
возможно

без ограничений в безналичной форме с текущего счета/СКС

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
12.02.2019 17:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Экспресс Онлайн» в 2 городах России
4 906
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Справочная информация
ООО «Живаго Банк»
Адрес
390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
Отделения и банкоматы
в вашем городе Рязань
Отделения 3
Банкоматы 13
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Телефоны
8 800 100-64-44 — единая справочная служба

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