Экспресс Онлайн
Живаго Банк,
Живаго Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
650 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|31 день
|91 день
|181 день
|365 дней
|от 10 000 ₽
|4,75
|5,25
|5,75
|6,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад открывается только через систему «Живаго–Банк Онлайн»
- Пополнение
-
возможно
без ограничений в безналичной форме с текущего счета/СКС
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 12.02.2019 17:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Экспресс Онлайн» в 2 городах России
4 906
Справочная информация
ООО «Живаго Банк»
- Адрес
- 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Рязань
- Телефоны
-
8 800 100-64-44 — единая справочная служба
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