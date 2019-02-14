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Доходный+

Мурманский Социальный Коммерческий Банк,

Мурманский Социальный Коммерческий Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
1100 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
828
Ставка
5,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1100 дней
от 5 000 ₽ 5,5
  • три периода начисления процентов: с 1 по 365 день - 6%;
  • с 366 по 730 день - 5,5%;
  • с 731 по 1100 день - 5%;
  • указана средняя годовая процента ставка за полный срок депозита
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • сумма дополнительных взносов не можетпревышать 500 000 рублей;
  • в первые двенадцать месяцев хранения вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

с 91 дня - от 2 до 6% годовых

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
08.02.2019 15:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный+» в 2 городах России
1 842
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Справочная информация
ПАО «Мурманский Социальный Коммерческий Банк»
Адрес
183032, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 12
Отделения и банкоматы
в вашем городе Мурманск
Отделения 2
Банкоматы 0
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Телефоны
(8152) 23-03-34

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Для друзей 6 5 000 ₽ Посмотреть
Доходный 5,75 5 000 ₽ Посмотреть
Торжественные даты 5,75 5 000 ₽ Посмотреть
Стандартный 5,75 5 000 ₽ Посмотреть
Проценты сразу 5,5 100 000 ₽ Посмотреть
VIP 5,5 1 000 000 ₽ Посмотреть
Коммерческий 5,5 20 000 ₽ Посмотреть
Социальный 5,5 5 000 ₽ Посмотреть
Стабильный 5,5 5 000 ₽ Посмотреть
VIP+ ежеквартальный 5,25 1 000 000 ₽ Посмотреть
Социальный+ 5,25 5 000 ₽ Посмотреть
Стабильный+ 5,05 5 000 ₽ Посмотреть
Юбилейный 5 5 000 ₽ Посмотреть
Юбилейный+ 4,5 5 000 ₽ Посмотреть
Лето круглый год 4,5 50 000 ₽ Посмотреть
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