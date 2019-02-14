Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт до востребования Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6%) Пополнение возможно, но есть ограничения: максимальная сумма

срок внесения пополнения сумма дополнительных взносов не можетпревышать 500 000 рублей;

в первые двенадцать месяцев хранения вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях с 91 дня - от 2 до 6% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 08.02.2019 15:13

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.