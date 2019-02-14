Онлайн
Акибанк,
Акибанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,25%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
37 ₽
Ставка
7,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|31 день
|93 дня
|186 дней
|от 1 000 ₽
|3,75
|6,25
|7,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад открывается только через систему интернет-банк (мобильный банк)
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 31.01.2019 15:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Онлайн» в 8 городах России
4 472
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий ипотечный банк «Акибанк»
- Адрес
- 423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, <nobr>пр-т</nobr> Мира, д. 88а
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Набережные Челны
- Телефоны
-
8 800 100-25-42 — единая справочная служба
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Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
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|Пенсия
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|Пенсионный - 367
|7
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|1 000 000 ₽
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|6,56
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|Срочный 370
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