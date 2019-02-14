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Роял-Сезонный

Роял Кредит Банк,

Роял Кредит Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
187
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день
от 10 000 ₽ 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
28.01.2019 17:45
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Роял-Сезонный» в 4 городах России
2 216
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Справочная информация
АО «Роял Кредит Банк»
Адрес
690068, Приморский край, г. Владивосток, просп. 100 лет Владивостоку, д. 155, корп. 1, лит. Б
ОГРН
1022700000685
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 3
Банкоматы 5
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Телефоны
(423) 230-88-70

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