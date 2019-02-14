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Абсолютное решение

Абсолют Банк,

Абсолют Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,40%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
118 204
Ставка
8,4%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней
от 30 000 ₽ 7,9 8,3
от 1 400 000 ₽ 8 8,4

максимальная сумма вклада не может превышать страховую премию по полису инвестиционного страхования жизни более чем в два раза

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • вклад открывается при условии заключения договора инвестиционного страхования жизни
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

в случае расторжения договора ИСЖ ранее 20 календарных дней - в размере ставки по вкладу «Абсолютный максимум +», свыше 20 календарных дней - ставка по вкладу не меняется

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
12.02.2019 14:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Абсолютное решение» в 38 городах России
28 524
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
Адрес
127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 18
Сайт
www.absolutbank.ru
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Телефоны
8 800 200-20-05 — единая справочная служба
(495) 777-71-71 — служба поддержки держателей банковских карт

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Абсолютный максимум+ 7,8 10 000 ₽ Посмотреть
Абсолютный максимум+ (с пополнением) 7 3 000 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 6,9 10 000 ₽ Посмотреть
Растивклад 6,1 1 000 000 ₽ Посмотреть
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