Абсолютное решение
Абсолют Банк,
Абсолют Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,40%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
118 204 ₽
Ставка
8,4%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|от 30 000 ₽
|7,9
|8,3
|от 1 400 000 ₽
|8
|8,4
максимальная сумма вклада не может превышать страховую премию по полису инвестиционного страхования жизни более чем в два раза
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
- вклад открывается при условии заключения договора инвестиционного страхования жизни
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
в случае расторжения договора ИСЖ ранее 20 календарных дней - в размере ставки по вкладу «Абсолютный максимум +», свыше 20 календарных дней - ставка по вкладу не меняется
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 12.02.2019 14:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Абсолютное решение» в 38 городах России
28 524
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
- Адрес
- 127051, г. Москва, Цветной б-р, д. 18
- Сайт
- www.absolutbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-20-05 — единая справочная служба(495) 777-71-71 — служба поддержки держателей банковских карт
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Абсолютный максимум+
|7,8
|10 000 ₽
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|Абсолютный максимум+ (с пополнением)
|7
|3 000 000 ₽
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|Пенсионный
|6,9
|10 000 ₽
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|Растивклад
|6,1
|1 000 000 ₽
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