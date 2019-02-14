максимальная сумма вклада не может превышать страховую премию по полису инвестиционного страхования жизни более чем в два раза

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад инвестиционный Особые условия вклад открывается при условии заключения договора инвестиционного страхования жизни Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях в случае расторжения договора ИСЖ ранее 20 календарных дней - в размере ставки по вкладу «Абсолютный максимум +», свыше 20 календарных дней - ставка по вкладу не меняется Автопролонгация возможна Дата актуализации 12.02.2019 14:36

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.