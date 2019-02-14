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Накопительный

Всероссийский Банк Развития Регионов,

Всероссийский Банк Развития Регионов вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,35%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
23 875
Ставка
6,35%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 732 дней
от 10 000 ₽ 5,05 6,05 6,05 5,75
от 100 000 ₽ 5,15 6,15 6,15 5,85
от 500 000 ₽ 5,25 6,25 6,25 5,95
от 1 500 000 ₽ 5,35 6,35 6,35 6,05
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 732 дней
от 300 $ 0,3 1 1,6 1,6
от 3 000 $ 0,3 1,1 1,7 1,7
от 15 000 $ 0,4 1,2 1,8 1,8
от 30 000 $ 0,4 1,3 1,9 1,9
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 732 дней
от 300 € 0,01 0,01 0,01 0,18
от 3 000 € 0,01 0,01 0,01 0,19
от 15 000 € 0,01 0,01 0,01 0,2
от 30 000 € 0,01 0,01 0,01 0,21
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

по вкладам сроком до 365 дней - не позднее 30 дней до окончания срока вклада, свыше 365 дней - не позднее 90 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по вкладам сроком свыше 180 дней: по истечении 180 дней проценты начисляются в размере 0,6 ставки, установленной по вкладу

Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы или при других условиях

+0,2 п.п. к ставке по вкладу в рублях сроком до года, +0,1 п.п. к ставке по вкладу в долларах на все сроки при открытии через интернет-банк

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
11.02.2019 14:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 48 городах России
719
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Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
Адрес
129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Сайт
www.vbrr.ru
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Банкоматы 137
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Телефоны
8 800 700-03-49 — контакт-центр

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Прайм-М 7,1 500 000 000 ₽ Посмотреть
Доходный 6,8 1 500 000 ₽ Посмотреть
Привилегия 6,65 500 000 000 ₽ Посмотреть
Растем вместе 6,4 700 000 ₽ Посмотреть
Ипотечный (в интернет-банке) 6,3 10 000 ₽ Посмотреть
Особый статус 6,3 500 000 000 ₽ Посмотреть
Ипотечный (в отделении банка) 6 10 000 ₽ Посмотреть
Умные деньги 6 1 ₽ Посмотреть
Комфортный 5,9 1 500 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный капитал 5,5 100 000 ₽ Посмотреть
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