ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно
по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
срок внесения пополнения
по вкладам сроком до 365 дней - не позднее 30 дней до окончания срока вклада, свыше 365 дней - не позднее 90 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по вкладам сроком свыше 180 дней: по истечении 180 дней проценты начисляются в размере 0,6 ставки, установленной по вкладу
Увеличение ставки
возможно
при увеличении суммы или при других условиях
+0,2 п.п. к ставке по вкладу в рублях сроком до года, +0,1 п.п. к ставке по вкладу в долларах на все сроки при открытии через интернет-банк
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
11.02.2019 14:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.