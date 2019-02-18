Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

максимальная сумма вклада равна первоначальному взносу, увеличенному в 10 раз; в случае, если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической и максимальной суммой вклада проценты начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения