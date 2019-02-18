VIP
Банк Финсервис,
Банк Финсервис вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
от 368 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
348 288 ₽
Ставка
6,7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|368 дней
|734 дня
|1100 дней
|от 5 000 000 ₽ до 150 000 000 ₽
|6,7
|6,5
|6,25
|368 дней
|734 дня
|1100 дней
|от 75 000 $ до 1 500 000 $
|1,1
|1,2
|1,3
|368 дней
|734 дня
|1100 дней
|от 75 000 € до 1 500 000 €
|0,05
|0,1
|0,15
максимальная сумма вклада равна первоначальному взносу, увеличенному в 10 раз; в случае, если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической и максимальной суммой вклада проценты начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток - 1 000 000 рублей, 15 000 долларов/евро
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее выплаченные/капитализированные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 15.02.2019 16:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «VIP» в 15 городах России
9 161
Справочная информация
АО «Банк Финсервис»
- Адрес
- 121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23а
- ОГРН
- 1087711000013
- Сайт
- www.finsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-07-67 — единая справочная служба
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