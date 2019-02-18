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VIP

Банк Финсервис,

Банк Финсервис вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
от 368 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
348 288
Ставка
6,7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
368 дней 734 дня 1100 дней
от 5 000 000 ₽ до 150 000 000 ₽ 6,7 6,5 6,25
368 дней 734 дня 1100 дней
от 75 000 $ до 1 500 000 $ 1,1 1,2 1,3
368 дней 734 дня 1100 дней
от 75 000 € до 1 500 000 € 0,05 0,1 0,15

максимальная сумма вклада равна первоначальному взносу, увеличенному в 10 раз; в случае, если сумма вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактической и максимальной суммой вклада проценты начисляются по ставке 1/2 от ставки по вкладу, действовавшей на дату превышения

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно

неснижаемый остаток - 1 000 000 рублей, 15 000 долларов/евро

Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее выплаченные/капитализированные проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
15.02.2019 16:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «VIP» в 15 городах России
9 161
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Справочная информация
АО «Банк Финсервис»
Адрес
121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23а
ОГРН
1087711000013
Сайт
www.finsb.ru
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Телефоны
8 800 200-07-67 — единая справочная служба

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