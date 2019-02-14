Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования до 30 дней - 1%, от 31 до 120 дней - 1%, от 121 до 180 дней - 1,5%, от 181 до 729 дней - 2% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 28.01.2019 17:26

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.