Прогрессивный (с ежемесячной капитализацией)
Братский АНКБ,
Братский АНКБ вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
67 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|1 год
|18 мес.
|от 1 000 ₽
|4,5
|5,9
|6,5
|5,9
|91 день
|181 день
|1 год
|18 мес.
|от 100 $
|0,2
|0,3
|0,6
|0,5
|91 день
|181 день
|1 год
|18 мес.
|от 100 €
|0,1
|0,2
|0,3
|0,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
для вклада сроком 91 день - в течение первых двух месяцев, сроком 181 день - в течение первых четырех месяцев; сроком один год - в течение первых восьми месяцев, сроком 18 месяцев - в течение первых 12 месяцев
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 16:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Прогрессивный (с ежемесячной капитализацией)» в 5 городах России
5 419
Справочная информация
АО «Братский Акционерный Народный коммерческий Банк»
- Адрес
- 665717, Иркутская обл., г. Братск, ул. Комсомольская, д. 43
- ОГРН
- 1023800000069
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Братск
- Телефоны
-
(3953) 41-63-64
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-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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|6,7
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|Народный
|6,5
|2 000 ₽
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|Зимний
|6,5
|500 000 ₽
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|Сибирский
|6,2
|1 000 ₽
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|Капитал
|5,5
|1 000 000 ₽
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|Прогрессивный (в конце срока)
|1,5
|1 000 ₽
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