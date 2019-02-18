Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения для вклада сроком 91 день - в течение первых двух месяцев, сроком 181 день - в течение первых четырех месяцев; сроком один год - в течение первых восьми месяцев, сроком 18 месяцев - в течение первых 12 месяцев Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 14.02.2019 16:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.