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Прогрессивный (с ежемесячной капитализацией)

Братский АНКБ,

Братский АНКБ вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
67
Ставка
6,5%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 1 год 18 мес.
от 1 000 ₽ 4,5 5,9 6,5 5,9
91 день 181 день 1 год 18 мес.
от 100 $ 0,2 0,3 0,6 0,5
91 день 181 день 1 год 18 мес.
от 100 € 0,1 0,2 0,3 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

для вклада сроком 91 день - в течение первых двух месяцев, сроком 181 день - в течение первых четырех месяцев; сроком один год - в течение первых восьми месяцев, сроком 18 месяцев - в течение первых 12 месяцев

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
14.02.2019 16:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Прогрессивный (с ежемесячной капитализацией)» в 5 городах России
5 419
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Справочная информация
АО «Братский Акционерный Народный коммерческий Банк»
Адрес
665717, Иркутская обл., г. Братск, ул. Комсомольская, д. 43
ОГРН
1023800000069
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Телефоны
(3953) 41-63-64

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