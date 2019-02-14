Пенсионный оптимальный
Кузнецкий,
Кузнецкий вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,62%
Сумма
от 10 ₽
Срок
540 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 ₽
Ставка
5,62%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|540 дней
|от 10 ₽
|5,62
- всего шесть периодов начисления процентов: 1-90 дней - 6,25%, 91-180 дней - 6%, 181-270 дней - 5,75%, 271-360 дней - 5,5%, 361-450 дней - 5,25%, 451-540 дней - 5% годовых;
- указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения;
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,25%)
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты начисляются исходя из процентной ставки, действующей для определенного периода
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 15:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный оптимальный» в 13 городах России
4 950
Справочная информация
ПАО «Банк «Кузнецкий»
- Адрес
- 440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104
- ОГРН
- 1125800000094
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Пенза
- Телефоны
-
8 800 100-64-10 — единая справочная служба(8412) 45-02-67
Специальные предложения
по вкладам
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Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
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