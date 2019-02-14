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Пенсионный оптимальный

Кузнецкий,

Кузнецкий вклад

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Валюта
RUB
Ставка
5,62%
Сумма
от 10 ₽
Срок
540 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1
Ставка
5,62%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
540 дней
от 10 ₽ 5,62
  • всего шесть периодов начисления процентов: 1-90 дней - 6,25%, 91-180 дней - 6%, 181-270 дней - 5,75%, 271-360 дней - 5,5%, 361-450 дней - 5,25%, 451-540 дней - 5% годовых;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения;
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,25%)
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты начисляются исходя из процентной ставки, действующей для определенного периода

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
13.02.2019 15:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный оптимальный» в 13 городах России
4 950
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Справочная информация
ПАО «Банк «Кузнецкий»
Адрес
440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104
ОГРН
1125800000094
Отделения и банкоматы
в вашем городе Пенза
Отделения 16
Банкоматы 27
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Телефоны
8 800 100-64-10 — единая справочная служба
(8412) 45-02-67

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