Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация нет Лестничный вклад да Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения;

вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,25%) Пополнение возможно Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях проценты начисляются исходя из процентной ставки, действующей для определенного периода Автопролонгация возможна Дата актуализации 13.02.2019 15:02

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.