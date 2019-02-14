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Пенсионный

Энерготрансбанк,

Энерготрансбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,45%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
4 862
Ставка
6,45%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 365 дней от 366 до 548 дней от 549 до 730 дней
от 10 000 ₽ 5,05 5,7 6,3 6,15 5,8 5,45
от 150 000 ₽ 5,2 5,85 6,45 6,3 5,95 5,6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

1 000 рублей; не позднее одного месяца до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

выплаченные проценты не пересчитываются

Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
28.01.2019 14:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный» в 10 городах России
7 225
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Энерготрансбанк»
Адрес
236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 83а
ОГРН
1023900000080
Сайт
www.energotransbank.com
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(4012) 59-00-99 — единая справочная

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