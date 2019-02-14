Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад пенсионный вклад открывается при предъявлении паспорта, пенсионного удостоверения и (или) справки получателя ежемесячных денежных выплат из Пенсионного Фонда России Особые условия вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения и (или) справки получателя ежемесячных денежных выплат из Пенсионного Фонда России Пополнение возможно возможность перечисления пенсий, пособий и других социальных выплат Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях проценты начисляются по ставке вклада Автопролонгация возможна Дата актуализации 21.01.2019 12:51

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.