Рефинансирование
НИКО-Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
Тип программы
- собственная программа
- семейная ипотека
Обеспечение
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
- личное
+0,5 п. п. без личного страхования, +1 п. п. при несвоевременном продлении договора личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод в счет погашения ипотечного кредита в стороннем банке
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку
Особые ограничения
- если по кредитному договору участвует один заемщик, то требуется поручительство физического или юридического лица