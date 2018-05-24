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Новостройка

Томскпромстройбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • квартира в новостройке

приобретение квартиры в жилых домах по определенным адресам (см. сайт банка)

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме
  • справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию

Количество созаемщиков

не более 2-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • по индивидуальному графику

Нарушение обязательств по кредиту

ключевая ставка Банка России на дату заключения договора от суммы просрочки по основному долгу; 18,25% годовых от суммы просрочки по процентам

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • небольшой первоначальный взнос;
  • погашение основного долга производится по индивидуальному графику;
  • возраст заемщика - от 18 лет;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • отсутствие надбавок за отказ от добровольных видов страхования

Минусы

  • длительный срок рассмотрения кредитной заявки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Новостройка» в 6 городах России
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Справочная информация
ПАО «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Адрес
634061, г. Томск, просп. Фрунзе, д. 90
ОГРН
1027000002446
Отделения и банкоматы
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Отделения 5
Банкоматы 28
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Телефоны
(3822) 26-59-31

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