Новостройка
Томскпромстройбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
приобретение квартиры в жилых домах по определенным адресам (см. сайт банка)
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
- справка из пенсионного фонда или иного органа, начисляющего пенсию
Количество созаемщиков
не более 2-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- по индивидуальному графику
Нарушение обязательств по кредиту
ключевая ставка Банка России на дату заключения договора от суммы просрочки по основному долгу; 18,25% годовых от суммы просрочки по процентам
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- небольшой первоначальный взнос;
- погашение основного долга производится по индивидуальному графику;
- возраст заемщика - от 18 лет;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- отсутствие надбавок за отказ от добровольных видов страхования
Минусы
- длительный срок рассмотрения кредитной заявки