Справка Banki.ru

Банк был зарегистрирован в июле 1994 года в Санкт-Петербурге. На протяжении своей истории наименования не менял. В 2004 году стал участником системы страхования вкладов физических лиц (ССВ). В структуру Горбанка входят две организации — ООО «Петербургская Топливная компания» и ООО «ПТК-Сервис» (100%). Компании, входящие в группу «ПТК» (один из крупнейших операторов нефтепродуктов в Северо-Западном регионе), составляют важную часть клиентской базы банка.

Конечными бенефициарами банка выступают председатель совета директоров Андрей Голубев (50%) и его супруга, председатель правления, член совета директоров Ольга Голубева (50%).

Банк осуществляет деятельность через головной офис, расположенный в Санкт-Петербурге. Собственная сеть банкоматов насчитывает десять устройств. Кроме того, клиентам на льготных условиях доступна сеть банкоматов банка-партнера «Открытие». Банк также располагает сетью терминалов (более 80 устройств), расположенных преимущественно на автозаправках города (подконтрольных ПТК). Общая численность персонала на 1 января 2018 года составляла 106 человек.

В числе клиентов ПАО «Красный нефтяник», АО «Метрополь», ПАО «Нефтебаза «Ручьи», АО «Норд» и др. Среди аффилированных компаний и наиболее значимых клиентов числятся ООО «Петербургская Топливная Компания» (оптовый нефтетрейдер и сеть автозаправок), ООО «ПТК-Терминал» (оптовая торговля).

В перечень услуг для корпоративных клиентов входит кредитование, инкассация, расчетно-кассовое обслуживание, корпоративные депозиты, векселя, аренда сейфовых ячеек, пластиковые карты, зарплатные проекты, эквайринг, банковские гарантии и аккредитивы, валютные операции и обслуживание внешнеэкономической деятельности, дистанционное обслуживание и др.

Физическим лицам предлагается РКО, линейка вкладов, кредитование (потребительское, овердрафт), пластиковые карты (Visa), сейфовые ячейки, банковские гарантии, векселя, аккредитивы, денежные переводы (в том числе по системам Western Union, IntelExpress, UNIStream), валютно-обменные операции, мобильный банк и интернет-банкинг (HandyBank) и др.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 0% (или 75 тыс. рублей), составив 5,3 млрд рублей на 01.07.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей высоколиквидных активов и.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 12,2% до 15,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 173,9 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 8,7% до 6,9%, при этом их номинальный объем сократился на 94,6 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 3,8 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 1% (или 36,6 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 71,4% и 28,6% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 65,98% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 50,8% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 74,9% и 25,1% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 50,2% до 50,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 32,2 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 22,2% до 24,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 100 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 5,8% до 3,4%, при этом их номинальный объем сократился на 126,5 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 21,4% до 21,3%, при этом их номинальный объем сократился на 2,9 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 2,7 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 32,2 млн рублей (или 1,2%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 96,9%. Согласно отчетности банка по РСБУ за I квартал 2018 года, ссуды в корпоративном портфеле практически в полном объеме были предоставлены предприятиям торговли (93,8%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 80,2%. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 2 млрд рублей (75,1% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 1,3 млрд рублей, из которых 150 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 83,6 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 114,8 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 78,2 млн рублей.

Совет директоров: Андрей Голубев (председатель), Ольга Голубева, Григорий Ермилов, Олег Крылов, Ирина Пантелеева.

Правление: Ольга Голубева (председатель), Алла Шухова, Алексей Колесников, Дмитрий Сафаров, Елизавета Архипова (главный бухгалтер).

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

Тел.: (495) 665-52-55 (доб. 489)

E-mail: balance@banki.ru