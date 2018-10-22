Справка Banki.ru

Банк был зарегистрирован в марте 2012 года в Вологде в форме открытого акционерного общества. В июле 2015 года организационно-правовая форма была приведена в соответствие с действующим законодательством и определена как акционерное общество. Кредитная организация не входит в систему обязательного страхования вкладов физических лиц. В сентябре 2018 года банк получил базовую лицензию ЦБ РФ, которая предполагает упрощенное регулирование.

На текущий момент акционерами банка выступают член совета директоров Алексей Филиппов (75%) и Наталья Филиппова (25%).

Свою деятельность банк осуществляет через единственный офис, расположенный в Вологде. Численность персонала банка на 30 июня 2018 года составила 18 человек. Кредитная организация не располагает собственной сетью банкоматов и терминалов.

Частным лицам банк предлагает потребительские и ипотечные кредиты, монеты из драгоценных металов. Юридическим лицам доступно удаленное банковское обслуживание. Среди основных клиентов банка можно выделить ООО «Надежда», ООО «Су-13», ООО «Тектон», ООО «Техно Форест».

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 5,7% (или 21,9 млн рублей), составив 359,2 млн рублей на 01.11.2018.

Снижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств физических лиц;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 11,5% до 4,4%, при этом их номинальный объем сократился на 27,8 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 318,3 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 0,5% (или 1,5 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 88,6% и 11,4% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 10 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 86,47% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 81,5% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 97,1% и 2,9% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 73,7% до 81,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 11,8 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет вложений в портфель ценных бумаг;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 22,6% до 15,6%, при этом их номинальный объем сократился на 30 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 2,1% до 1,5%, при этом их номинальный объем сократился на 2,6 млн рублей;

• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 292,7 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 11,8 млн рублей (или 4,2%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 78,1%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 91,6%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 6,7% до 6%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 10,6%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 377,3 млн рублей (128,9% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 56 млн рублей. На валютном рынке финучреждение не работает.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 755 тыс. рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 58 тыс. рублей.

Совет директоров: Андрей Проскуряков (председатель), Алексей Гагунов, Нина Миронова, Елена Лебединова, Алексей Филиппов.

Правление: Нина Миронова (председатель), Елена Соколова, Ольга Нерыдаева (главный бухгалтер).

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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