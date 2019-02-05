Банк «Санкт-Петербург», кредитная карта Все кредитные карты банка
Visa Cash Back
Visa Classic «Cash back» — Банк «Санкт-Петербург»
Основные характеристики
- ставка 25% годовых
- кредитный лимит до 750 000 ₽
- льготный период до 51 дня
- годовое обслуживание от 299 до 3 588 ₽
- cash back до 10%
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Cash Back
от 1 до 10%
- 10% - рестораны и кафе;
- 5% - АЗС;
- 1% - прочие покупки;
- макс. 2 000 руб. в месяц
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
299 - 3 588 ₽
299 руб. в мес., со второго месяца плата не взимается при выполнении одного из условий:
- совершение покупок на сумму 30 000 руб. и более;
- зачисление на карту от юр.лиц или ИП не менее 70 000 руб.;
- поддержание ежедневного остатка в размере не менее 50 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
- 3%, мин. 300 руб.
- 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в ПВН банка
- 3%, мин. 300 руб.
- 0% - за счет собственных средств
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 3%, мин. 300 руб.(1% мин. 300 руб. - за счет собственных средств)
- 3%, мин. 300 руб. (0% - за счет собственных средств) - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 3%, мин. 300 руб.(1% мин. 300 руб. - за счет собственных средств)
- 3%, мин. 300 руб. (0% - за счет собственных средств) - в банкоматах банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в сутки в банкоматах банка/сторонних банков, до 600 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 69 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 35 руб.;
- комиссия при возникновении технического овердрафта - 36,5% годовых;
- пени за непогашенную в срок задолженность - 20% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 10 000 до 750 000 ₽
для пенсионеров - до 150 000 руб.
Льготный период
до 51 день
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
- операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
25%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
5% от суммы основного долга
5% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
от 21 до 65 лет
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя по форме банка / в свободной форме
обязательно дополнительные документы для сотрудников, работающих по найму на морских судах: справка о доходе в свободной форме (допускается в валюте), контракт за 1 года (в переводе на русский язык)
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- наличие cash back;
- крупная сумма кредитного лимита;
- льготный период распространяется на операции покупки и снятие наличных
Минусы
- высокая стоимость годового обслуживания при не выполнении условий;
- высокая стоимость СМС-информирования
Особые ограничения
- требуется регистрация по месту жительства на территории РФ или по месту пребывания в регионе нахождения офисов банка;
- требование к заемщику по возрасту для пенсионеров - до 72 лет включительно
Дата актуализации
05.02.2019 12:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Visa Cash Back» в 7 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
- Адрес
- 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
- Сайт
- www.bspb.ru
- Отделения и банкоматы
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8 800 222-50-50 — единая справочная служба