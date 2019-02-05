Тип карты

Visa Classic

Технологические особенности

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave)

Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay

Cash Backот 1 до 10%

10% - рестораны и кафе;

5% - АЗС;

1% - прочие покупки;

макс. 2 000 руб. в месяц

Использование собственных средств возможно

Выпуск и годовое обслуживание 299 - 3 588 ₽

299 руб. в мес., со второго месяца плата не взимается при выполнении одного из условий:

совершение покупок на сумму 30 000 руб. и более;

зачисление на карту от юр.лиц или ИП не менее 70 000 руб.;

поддержание ежедневного остатка в размере не менее 50 000 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

3%, мин. 300 руб.

0% - за счет собственных средств

Снятие наличных в ПВН банка

3%, мин. 300 руб.

0% - за счет собственных средств

Снятие наличных в банкоматах других банков

4%, мин. 300 руб.(1% мин. 300 руб. - за счет собственных средств)

3%, мин. 300 руб. (0% - за счет собственных средств) - в банкоматах банков-партнеров

Снятие наличных в ПВН других банков

4%, мин. 300 руб.(1% мин. 300 руб. - за счет собственных средств)

3%, мин. 300 руб. (0% - за счет собственных средств) - в банкоматах банков-партнеров

Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в сутки в банкоматах банка/сторонних банков, до 600 000 руб. в месяц

Дополнительная информация

СМС-информирование - 69 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 35 руб.;

комиссия при возникновении технического овердрафта - 36,5% годовых;

пени за непогашенную в срок задолженность - 20% годовых

Размер кредитного лимита от 10 000 до 750 000 ₽для пенсионеров - до 150 000 руб.

Льготный период до 51 день действует на:

операции оплаты товаров и услуг

операции снятия наличных

Проценты в течение льготного периода 0%

Проценты за кредит от 24,9% до 26,5%

Погашение кредита минимальный ежемесячный платеж:

5% от суммы основного долга+ начисленные проценты

Возрастот 21 до 65 лет

Подтверждение дохода

справка 2-НДФЛ

справка от работодателя по форме банка / в свободной форме

обязательно дополнительные документы для сотрудников, работающих по найму на морских судах: справка о доходе в свободной форме (допускается в валюте), контракт за 1 года (в переводе на русский язык)

Регистрация в регионе получения карты:

не требуется

в регионе присутствия банка:

не требуется

Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев

Плюсы

наличие cash back;

крупная сумма кредитного лимита;

льготный период распространяется на операции покупки и снятие наличных

Минусы

высокая стоимость годового обслуживания при не выполнении условий;

высокая стоимость СМС-информирования

Особые ограничения