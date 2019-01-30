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Потребительский

Почтобанк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,00%
Сумма
до 10 000 000
Срок
до 5 лет
Основные характеристики
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • срок рассмотрения заявки - до 5 дней
  • без комиссий
  • требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
  • просто деньги
Ставки
Минимальная
  • 12,00 %
  • 150 001 ... 10 000 000 ₽
  • 1 год ... 3 года
Максимальная
  • 14,00 %
  • 100 000 ... 150 000 ₽
  • 1 год ... 3 года
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
движимого имущества, обязательно
автотранспорта, обязательно
поручительство и гарантии как альтернатива
на выбор
физических лиц, как альтернатива
супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию заёмщика
с регистрацией в г.Перми/в г.Лысьва и г.Чусовой: при сумме кредита до 150/100 тыс. руб. включительно - поручительство одного или нескольких физических лиц (один из поручителей может быть супруга/супруг); при сумме кредита свыше 150/100 тыс. руб. - поручительство одного или нескольких физических лиц (один из поручителей может быть супруга/супруг), либо поручительство юридического лица, плюс залог имущества (автотранспорт, недвижимое имущество, дома, квартиры, земельные участки и т.п.); залог может быть предоставлен любым третьим лицом
Страхование
  • без страхования
Требования и документы
Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
Возраст заемщика
для мужчин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
для женщин
  • от 23 лет на дату получения кредита
  • до 70 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
  • общий стаж работы не менее 1 года
  • на последнем месте не менее 6 месяцев
Регистрация
  • постоянная в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
  • справка по форме 2-НДФЛ
  • справка по форме 3-НДФЛ
  • другие документы
    для ИП полный перечень документов указан на сайте банка
Документы
  • документы по предоставляемому залогу
  • страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
  • ИНН
  • трудовая книжка
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии
  • паспорт
    копия
  • заявление-анкета
    копия
  • полный перечень документов представлен на сайте банка
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
  • офис банка
Режим выдачи
  • единовременно
  • частями/траншами
Форма выдачи
  • наличные
  • на счет
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • дифференцированные платежи
Досрочное погашение

полное

  • моратория нет
  • платного периода нет

частичное

  • моратория нет
  • платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
ключевая ставка Банка России, действующей на момент заключения договора
Способ оплаты
  • кассы
  • безналичный платеж со счета в другом банке
  • почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • низкая ставка;
  • без страхования;
  • альтернативные способы обеспечения;
  • возможно кредитование ИП
Минусы
  • обязательное официальное подтверждение доходов;
  • требуется регистрация в регионе предоставления кредита;
  • срок рассмотрения кредитной заявки - до 5 дней
Особые ограничения
  • ограничения обеспечения кредита в зависимости от регистрации заемщика
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 12:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Потребительский» в 2 городах России
399
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики «Почтобанк»
Адрес
614096, г. Пермь, ул. Ленина, д. 68
ОГРН
1025900000059
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Телефоны
(342) 236-07-72

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