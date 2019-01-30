на выбор залог

недвижимого имущества, обязательно

движимого имущества, обязательно

автотранспорта, обязательно

на выбор поручительство и гарантии как альтернатива

физических лиц, как альтернатива

супруги(-а) заемщика для лиц, состоящих в браке, по требованию заёмщика

с регистрацией в г.Перми/в г.Лысьва и г.Чусовой: при сумме кредита до 150/100 тыс. руб. включительно - поручительство одного или нескольких физических лиц (один из поручителей может быть супруга/супруг); при сумме кредита свыше 150/100 тыс. руб. - поручительство одного или нескольких физических лиц (один из поручителей может быть супруга/супруг), либо поручительство юридического лица, плюс залог имущества (автотранспорт, недвижимое имущество, дома, квартиры, земельные участки и т.п.); залог может быть предоставлен любым третьим лицом