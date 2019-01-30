Под залог недвижимости
Дальневосточный Банк, потребительский кредит
Валюта
RUB
Ставка
от 12,50%
Сумма
от 300 000 ₽
Срок
до 10 лет
Основные характеристики
- на любые цели
- требуется обеспечение
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
- без комиссий
- требуется подтверждение дохода
Заявка недоступна
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Валюта счета:
RUB
Условия и ставки
Цель кредита
- просто деньги
Ставки
- 12,50 %
- от 300 000 ₽
- 1 год ... 10 лет
Подробная таблица ставок
Комиссии
Нет
Обеспечение
залог
на выбор
недвижимого имущества, обязательно
квартира, жилой дом с земельным участком, земельный участок, офисное здание или помещение, гараж и др.
Страхование
-
без страхования
+ 6 п.п. к базовой ставке при отказе от личного и имущественного страхования
-
имущественное и личное
базовая ставка
-
имущественное
+3 п. п. к базовой ставке
-
личное
+3 п. п. к базовой ставке
имущественное страхование обязательно при залоге отдельно стоящего здания, когда размер кредита ≥ 40% от его стоимости
Требования и документы
Категория заемщиков
- работники по найму
Возраст заемщика
для мужчин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
для женщин
- от 20 лет на дату получения кредита
- до 65 лет на дату погашения кредита
Стаж работы
- общий стаж работы не менее 12 мес.
- на последнем месте не менее 3 месяцев
Регистрация
- постоянная / временная в регионе присутствия банка
- не требуется в регионе предоставления кредита
Доход
подтверждение основного дохода
на выбор
- справка по форме 2-НДФЛ
- справка по форме банка / запрос работодателю
-
другие документы
выписка по зарплатному счету / карточному счету, заверенная сторонним банком
Документы
- документы, подтверждающие кредитную историю
- свидетельство(-а) о рождении / паспорт(-а) несовершеннолетних детей
- паспорт супруги(-а) для заемщиков, состоящих в браке
- свидетельство о браке (разводе, смерти супруга), брачный контракт (при наличии)
-
трудовой договор
копия
- документы по предоставляемому залогу
- страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования
-
трудовая книжка
копия
- паспорт
- заявление-анкета
- второй документ (заграничный паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и др.)
Выдача и погашение
Выдача
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней
(рабочих)
Оформление кредита
- офис банка
Режим выдачи
- единовременно
Форма выдачи
- на счет
Погашение
Порядок погашения
- аннуитетные платежи
- дифференцированные платежи
- максимальный срок действия льготного периода 3 мес.
Досрочное погашение
полное
- моратория нет
- платного периода нет
частичное
- моратория нет
- платного периода нет
Нарушение обязательств по кредиту
неустойка в размере ключевой ставки ЦБ РФ
Способ оплаты
- кассы
- банкоматы
- платежные терминалы
- системы ДБО
- безналичный платеж со счета в другом банке
- системы денежных переводов
- почта РФ
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Минусы
- повышенная процентная ставка при отказе от имущественного и личного страхования;
- срок рассмотрения заявки - до 5 дней
Особые ограничения
- при залоге отдельно стоящего здания, когда размер кредита ≥ 40% от его стоимости, имущественное страхование является обязательным
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Посмотрите потребительские кредиты других банков с онлайн-заявкой.
Дата актуализации: 30.01.2019 14:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредит «Под залог недвижимости» в 24 городах России
3 120
Справочная информация
ПАО «Дальневосточный банк»
- Адрес
- 690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27а
- ОГРН
- 1022500000786
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Владивосток
- Телефоны
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8 800 333-00-11 — единая справочная служба8 800 555-22-05 — служба поддержки держателей пластиковых карт