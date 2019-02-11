Валюта счета: RUB Условия и ставки Цель кредита просто деньги Ставки Минимальная 11,50 %

100 000 ... 2 000 000 ₽

13 мес. ... 7 лет Максимальная 11,90 %

100 000 ... 2 000 000 ₽

13 мес. ... 7 лет Подробная таблица ставок Комиссии Нет Обеспечение не требуется Страхование без страхования + 3,5-12 п. п. к базовой ставке

личное базовая ставка Требования и документы Категория заемщиков работники по найму Возраст заемщика для мужчин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита для женщин от 21 года на дату получения кредита

до 65 лет на дату погашения кредита Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Регистрация постоянная на территории РФ

постоянная / временная в регионе присутствия банка

не требуется в регионе предоставления кредита Доход подтверждение основного дохода на выбор справка по форме 2-НДФЛ (в дополнении может быть предоставлена - справка о выплаченных из ФСС пособиях по больничному листу)

справка по форме банка / запрос работодателю

другие документы выписка по зарплатной карте Документы трудовая книжка

страховое свидетельство гос-го пенсионного страхования

паспорт

заявление-анкета Прочие требования к заемщику наличие стационарного телефона Выдача и погашение Выдача Срок рассмотрения заявки (рабочих) от 1 до 3 дней Максимальный срок действия кредитного решения 30 дней Оформление кредита офис банка Режим выдачи единовременно Форма выдачи на счет

на карточный счет

выпускается банковская карта Погашение Порядок погашения аннуитетные платежи Досрочное погашение полное моратория нет

платного периода нет частичное моратория нет

платного периода нет Способ оплаты кассы

банкоматы

платежные терминалы

системы ДБО

безналичный платеж со счета в другом банке

электронные платежные системы

почта РФ

бухгалтерия по месту работы Экспертиза Банки.ру Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода;

возможна выдача кредита без обеспечения;

не требуется регистрация в регионе предоставления кредита;

срок действия кредитного решения - до 30 дней;

возможность кредитования ИП и собственников бизнеса;

невысокие ставки Минусы очень высокая процентная ставка при отказе от личного страхования

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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.