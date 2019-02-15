Курс швейцарского франка в Калугеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи швейцарского франка в Калуге на сегодня. Найдите лучший курс обмена швейцарского франка в банках Калуги.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Калуги
|покупка
|продажа
|CHF
|
65,95
рублей за швейцарский франк
|
65,15
Фора-Банк
|
67,45
Фора-Банк
|Банк
|CHF
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Фора-Банк
|65,15
|67,45
|15.02.2019 15:03
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