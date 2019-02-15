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Курс швейцарского франка в Калуге

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Выгодный курс покупки/продажи швейцарского франка в Калуге на сегодня. Найдите лучший курс обмена швейцарского франка в банках Калуги.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Калуги
покупка продажа
CHF
65,95
рублей за швейцарский франк
65,15
Фора-Банк
67,45
Фора-Банк
Банк CHF Время обновления
Покупка Продажа
Фора-Банк 65,15 67,45 15.02.2019 15:03

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