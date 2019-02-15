Курс евро в Черкесскеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи евро в Черкесске на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Черкесска.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Черкесска
|покупка
|продажа
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
74,81
СКБ-Банк
|
75,79
СКБ-Банк
|Банк
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|СКБ-Банк
|74,81
|75,79
|15.02.2019 12:38
|Россельхозбанк
|74,70
|76,00
|15.02.2019 12:38
|Московский Индустриальный Банк
|74,20
|76,40
|15.02.2019 12:37
|Тексбанк
|74,20
|76,00
|15.02.2019 12:36
|ОТП Банк
|74,00
|78,00
|15.02.2019 12:33
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней