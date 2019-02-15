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Курс евро в Горно-Алтайске

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Выгодный курс покупки/продажи евро в Горно-Алтайске на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Горно-Алтайска.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Горно-Алтайска
покупка продажа
EUR
75,05
рублей за евро
74,88
Россельхозбанк
75,54
Россельхозбанк
Банк EUR Время обновления
Покупка Продажа
Россельхозбанк 74,88 75,54 15.02.2019 14:34
ОТП Банк 74,00 78,00 15.02.2019 14:37

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