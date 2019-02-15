Курс евро в Горно-Алтайскеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи евро в Горно-Алтайске на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Горно-Алтайска.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Горно-Алтайска
|покупка
|продажа
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
74,88
Россельхозбанк
|
75,54
Россельхозбанк
|Банк
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Россельхозбанк
|74,88
|75,54
|15.02.2019 14:34
|ОТП Банк
|74,00
|78,00
|15.02.2019 14:37
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