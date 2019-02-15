Курс евро в Нальчикеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи евро в Нальчике на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Нальчика.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Нальчика
|покупка
|продажа
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
74,21
Банк «ФК Открытие»
|
76,00
Тексбанк
|Банк
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Банк «ФК Открытие»
|74,21
|76,22
|15.02.2019 10:47
|Московский Индустриальный Банк
|74,20
|76,20
|15.02.2019 10:42
|Тексбанк
|74,20
|76,00
|15.02.2019 10:46
|ОТП Банк
|74,00
|78,00
|15.02.2019 10:44
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%