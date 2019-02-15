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Курс евро в городе Нарьян-Мар

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Выгодный курс покупки/продажи евро в городе Нарьян-Мар на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Нарьян-Мара.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Нарьян-Мара
покупка продажа
EUR
75,05
рублей за евро
74,21
Банк «ФК Открытие»
76,22
Банк «ФК Открытие»
Банк EUR Время обновления
Покупка Продажа
Банк «ФК Открытие» 74,21 76,22 15.02.2019 10:47

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