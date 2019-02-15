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Курс евро в Смоленске

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Выгодный курс покупки/продажи евро в Смоленске на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Смоленска.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Смоленска
покупка продажа
EUR
75,05
рублей за евро
75,15
Восточный Банк
75,50
Восточный Банк
Банк EUR Время обновления
Покупка Продажа
Восточный Банк 75,15 75,50 15.02.2019 11:54
БайкалИнвестБанк 75,10 75,55 15.02.2019 11:54
СКБ-Банк 74,81 75,79 15.02.2019 11:50
Росгосстрах Банк 74,80 76,00 15.02.2019 11:53
Россельхозбанк 74,40 76,10 15.02.2019 11:50
Банк Уралсиб 74,32 76,38 15.02.2019 11:49
ОТП Банк 74,00 78,00 15.02.2019 11:53
Газэнергобанк 73,90 76,70 15.02.2019 11:54
Промсвязьбанк 73,65 76,85 15.02.2019 11:53

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