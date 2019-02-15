Курс евро в Смоленскеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи евро в Смоленске на сегодня. Найдите лучший курс обмена евро в банках Смоленска.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Смоленска
|покупка
|продажа
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
75,15
Восточный Банк
|
75,50
Восточный Банк
|Банк
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Восточный Банк
|75,15
|75,50
|15.02.2019 11:54
|БайкалИнвестБанк
|75,10
|75,55
|15.02.2019 11:54
|СКБ-Банк
|74,81
|75,79
|15.02.2019 11:50
|Росгосстрах Банк
|74,80
|76,00
|15.02.2019 11:53
|Россельхозбанк
|74,40
|76,10
|15.02.2019 11:50
|Банк Уралсиб
|74,32
|76,38
|15.02.2019 11:49
|ОТП Банк
|74,00
|78,00
|15.02.2019 11:53
|Газэнергобанк
|73,90
|76,70
|15.02.2019 11:54
|Промсвязьбанк
|73,65
|76,85
|15.02.2019 11:53
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