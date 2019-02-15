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Курс фунта стерлингов Соединенного королевства в Благовещенске

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Выгодный курс покупки/продажи фунта стерлингов Соединенного королевства в Благовещенске на сегодня. Найдите лучший курс обмена фунта стерлингов Соединенного королевства в банках Благовещенска.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Благовещенска
покупка продажа
GBP
85,39
рублей за фунт стерлингов Соединенного королевства
84,15
Азиатско-Тихоокеанский Банк
86,86
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Банк GBP Время обновления
Покупка Продажа
Азиатско-Тихоокеанский Банк 84,15 86,86 15.02.2019 13:42

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