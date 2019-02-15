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Курс фунта стерлингов Соединенного королевства в Туле

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Выгодный курс покупки/продажи фунта стерлингов Соединенного королевства в Туле на сегодня. Найдите лучший курс обмена фунта стерлингов Соединенного королевства в банках Тулы.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Тулы
покупка продажа
GBP
85,39
рублей за фунт стерлингов Соединенного королевства
84,15
Фора-Банк
86,45
Фора-Банк
Банк GBP Время обновления
Покупка Продажа
Фора-Банк 84,15 86,45 15.02.2019 12:12
НС Банк 83,42 86,60 15.02.2019 12:07

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