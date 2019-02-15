Курс фунта стерлингов Соединенного королевства в Тулеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи фунта стерлингов Соединенного королевства в Туле на сегодня. Найдите лучший курс обмена фунта стерлингов Соединенного королевства в банках Тулы.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Тулы
|покупка
|продажа
|GBP
|
85,39
рублей за фунт стерлингов Соединенного королевства
|
84,15
Фора-Банк
|
86,45
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Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
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Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней