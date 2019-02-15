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Курс киргизского сома в Биробиджане

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Выгодный курс покупки/продажи киргизского сома в Биробиджане на сегодня. Найдите лучший курс обмена киргизского сома в банках Биробиджана.

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KGS
95,35
рублей за 100 киргизских сомов
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