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Курс молдавского лея в Симферополе

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Выгодный курс покупки/продажи молдавского лея в Симферополе на сегодня. Найдите лучший курс обмена молдавского лея в банках Симферополя.

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Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Симферополя
 
MDL
38,86
рублей за 10 молдавских леев
Нет данных о курсах обмена в банках Симферополя
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