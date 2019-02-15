Вход

Курс сингапурского доллара в Кирове

изменить город

Выгодный курс покупки/продажи сингапурского доллара в Кирове на сегодня. Найдите лучший курс обмена сингапурского доллара в банках Кирова.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Кирова
 
SGD
48,99
рублей за сингапурский доллар
Нет данных о курсах обмена в банках Кирова
Для выбранной валюты нет данных

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Курсы валют в городах