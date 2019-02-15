Курс доллара США в Черкесскеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Черкесске на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Черкесска.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Черкесска
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,26
СКБ-Банк
|
67,20
Россельхозбанк
|Банк
|USD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|СКБ-Банк
|66,26
|67,24
|15.02.2019 12:38
|Россельхозбанк
|66,10
|67,20
|15.02.2019 12:38
|Тексбанк
|65,60
|67,50
|15.02.2019 12:35
|Московский Индустриальный Банк
|65,50
|67,60
|15.02.2019 12:38
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|15.02.2019 12:33
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 9% Срок 300 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%