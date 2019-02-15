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Курс доллара США в Оренбурге

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Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Оренбурге на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Оренбурга.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Оренбурга
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,55
БКС Банк
66,89
БКС Банк
Банк USD Время обновления
Покупка Продажа
БКС Банк 66,55 66,89 15.02.2019 11:02
Банк Финсервис 66,20 67,30 15.02.2019 10:58
Пойдем! 66,20 67,25 15.02.2019 10:59
Росгосстрах Банк 66,20 67,35 15.02.2019 10:59
СКБ-Банк 66,01 67,49 15.02.2019 11:05
Промсвязьбанк 65,25 68,25 15.02.2019 11:00
ОТП Банк 65,00 69,00 15.02.2019 11:00

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