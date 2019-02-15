Курс доллара США в Оренбургеизменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Оренбурге на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Оренбурга.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Оренбурга
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,55
БКС Банк
|
66,89
БКС Банк
|Банк
|USD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|БКС Банк
|66,55
|66,89
|15.02.2019 11:02
|Банк Финсервис
|66,20
|67,30
|15.02.2019 10:58
|Пойдем!
|66,20
|67,25
|15.02.2019 10:59
|Росгосстрах Банк
|66,20
|67,35
|15.02.2019 10:59
|СКБ-Банк
|66,01
|67,49
|15.02.2019 11:05
|Промсвязьбанк
|65,25
|68,25
|15.02.2019 11:00
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|15.02.2019 11:00
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%