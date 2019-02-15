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Курс доллара США в Петропавловске-Камчатском

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Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Петропавловске-Камчатском на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Петропавловска-Камчатского.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в обменных пунктах Петропавловска-Камчатского
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,63
ККО АО «Банк Финам» г. Петропавловск-Камчатский
Финам Банк
66,84
ККО АО «Банк Финам» г. Петропавловск-Камчатский
Финам Банк
Обменные пункты Официальные курсы банков
Название
USD
Покупка
Продажа
Время обновления
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

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