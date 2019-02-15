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Курс доллара США в Владимире

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Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Владимире на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Владимира.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Владимира
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
66,50
Банк Реалист (бывш. МПБ)
66,90
Восточный Банк
Банк USD Время обновления
Покупка Продажа
Банк Реалист (бывш. МПБ) 66,50 66,95 15.02.2019 14:17
Восточный Банк 66,45 66,90 15.02.2019 14:21
Россельхозбанк 66,20 66,90 15.02.2019 14:18
Московский Кредитный Банк 66,00 68,00 15.02.2019 14:23
Московский Индустриальный Банк 65,90 67,25 15.02.2019 14:20
Московский Областной Банк 65,80 68,00 15.02.2019 14:24
Банк Уралсиб 65,76 67,75 15.02.2019 14:18
Промсвязьбанк 65,23 68,23 15.02.2019 14:22
ОТП Банк 65,00 69,00 15.02.2019 14:22

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