Курс доллара США в Владимиреизменить город
Выгодный курс покупки/продажи доллара США в Владимире на сегодня. Найдите лучший курс обмена доллара США в банках Владимира.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Владимира
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
66,50
Банк Реалист (бывш. МПБ)
|
66,90
Восточный Банк
|Банк
|USD
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Банк Реалист (бывш. МПБ)
|66,50
|66,95
|15.02.2019 14:17
|Восточный Банк
|66,45
|66,90
|15.02.2019 14:21
|Россельхозбанк
|66,20
|66,90
|15.02.2019 14:18
|Московский Кредитный Банк
|66,00
|68,00
|15.02.2019 14:23
|Московский Индустриальный Банк
|65,90
|67,25
|15.02.2019 14:20
|Московский Областной Банк
|65,80
|68,00
|15.02.2019 14:24
|Банк Уралсиб
|65,76
|67,75
|15.02.2019 14:18
|Промсвязьбанк
|65,23
|68,23
|15.02.2019 14:22
|ОТП Банк
|65,00
|69,00
|15.02.2019 14:22
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