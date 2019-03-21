Агророс, лицензия №2860
Перово, Новогиреево, Шоссе Энтузиастов
Агророс - Московский филиал
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|63,81
|64,38
|21.03.2019 09:56
|Евро
|от 1
|72,93
|73,48
|21.03.2019 09:56
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 495 989-96-29, 775-62-34, 775-62-37
г. Москва, Зелёный проспект, 20
здание управы района Перово
Режим работы
пн, вт, ср, чт:
09:30—18:00
пт:
09:30—17:00
сб, вс:
выходной
41 576