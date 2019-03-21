Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 63,81 64,38 21.03.2019 09:56 Евро от 1 72,93 73,48 21.03.2019 09:56

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.