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Агророс, лицензия №2860

Агророс - Московский филиал

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 63,81 64,38 21.03.2019 09:56
Евро от 1 72,93 73,48 21.03.2019 09:56
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 495 989-96-29, 775-62-34, 775-62-37
г. Москва, Зелёный проспект, 20
здание управы района Перово
Перово, Новогиреево, Шоссе Энтузиастов

Режим работы

пн, вт, ср, чт:
09:30—18:00
пт:
09:30—17:00
сб, вс:
выходной
41 576