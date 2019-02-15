Дополнительная информация

Обмен валюты БЕЗ КОМИССИИ. На суммы от 3 000 до 30 000 долларов США/Евро есть возможность зафиксировать курс на срок до 40 минут, при обмене свыше 30 000 долларов США/Евро непосредственно в отделении Банка устанавливается индивидуальный курс, не более 20 копеек от текущего биржевого курса (с понедельника по четверг до 18-00, в пятницу до 16-45). Операции по обмену проводятся при предъявлении паспорта. Публикуемые курсы обмена валют не являются публичной офертой. С адресами всех территориальных подразделений Банка можно ознакомиться по адресу http://www.pshbank.ru/branches/