Промсельхозбанк, лицензия №538
Смоленская, Смоленская, Киевская
Промсельхозбанк - Дополнительный офис «Центральный»
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,15
|66,95
|15.02.2019 13:06
|Евро
|от 1
|74,60
|75,55
|15.02.2019 13:06
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 495 665-15-62 доб. 120, 124
Москва, Ружейный переулок, 3
Режим работы
пн — пт:
09:15—19:30
сб, вс:
09:15—15:30
Дополнительная информация
Обмен валюты БЕЗ КОМИССИИ. На суммы от 3 000 до 30 000 долларов США/Евро есть возможность зафиксировать курс на срок до 40 минут, при обмене свыше 30 000 долларов США/Евро непосредственно в отделении Банка устанавливается индивидуальный курс, не более 20 копеек от текущего биржевого курса (с понедельника по четверг до 18-00, в пятницу до 16-45). Операции по обмену проводятся при предъявлении паспорта. Публикуемые курсы обмена валют не являются публичной офертой. С адресами всех территориальных подразделений Банка можно ознакомиться по адресу http://www.pshbank.ru/branches/
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