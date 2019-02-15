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Промсельхозбанк, лицензия №538

Промсельхозбанк - Дополнительный офис «Центральный»

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,15 66,95 15.02.2019 13:06
Евро от 1 74,60 75,55 15.02.2019 13:06
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 495 665-15-62 доб. 120, 124
Москва, Ружейный переулок, 3
Смоленская, Смоленская, Киевская

Режим работы

пн — пт:
09:15—19:30
сб, вс:
09:15—15:30

Дополнительная информация

Обмен валюты БЕЗ КОМИССИИ. На суммы от 3 000 до 30 000 долларов США/Евро есть возможность зафиксировать курс на срок до 40 минут, при обмене свыше 30 000 долларов США/Евро непосредственно в отделении Банка устанавливается индивидуальный курс, не более 20 копеек от текущего биржевого курса (с понедельника по четверг до 18-00, в пятницу до 16-45). Операции по обмену проводятся при предъявлении паспорта. Публикуемые курсы обмена валют не являются публичной офертой. С адресами всех территориальных подразделений Банка можно ознакомиться по адресу http://www.pshbank.ru/branches/

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