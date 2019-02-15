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Индустриальный Сберегательный Банк, лицензия №3175

АО КБ «ИС Банк»

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,40 67,00 15.02.2019 13:09
Евро от 1 75,10 75,55 15.02.2019 13:09
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

Нет комиссий

Контактная информация

Показать телефон +7 495 114-55-68
107031, г. Москва, Дмитровский пер., дом 7
Театральная, Кузнецкий Мост, Охотный Ряд

Режим работы

пн, вт, ср, чт:
09:30—18:45
пт:
09:30—17:45
сб, вс:
выходной

Дополнительная информация

Отделение Банка. Отдельные кабины. Всегда выгодный льготный курс по ДОЛЛ и ЕВРО. НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ НЕТ. Обмен осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Публикуемые курсы не являются публичной офертой и могут изменяться в течении дня.Для сумм от 10 тысяч долларов возможен заказ до 1 часа. Курс при этом фиксируется. При резком изменении курса банк оставляет за собой право аннулировать заказ либо произвести его по текущему курсу.

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