Дополнительная информация

Отделение Банка. Отдельные кабины. Всегда выгодный льготный курс по ДОЛЛ и ЕВРО. НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ НЕТ. Обмен осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Публикуемые курсы не являются публичной офертой и могут изменяться в течении дня.Для сумм от 10 тысяч долларов возможен заказ до 1 часа. Курс при этом фиксируется. При резком изменении курса банк оставляет за собой право аннулировать заказ либо произвести его по текущему курсу.