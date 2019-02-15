Индустриальный Сберегательный Банк, лицензия №3175
Театральная, Кузнецкий Мост, Охотный Ряд
АО КБ «ИС Банк»
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,40
|67,00
|15.02.2019 13:09
|Евро
|от 1
|75,10
|75,55
|15.02.2019 13:09
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон +7 495 114-55-68
107031, г. Москва, Дмитровский пер., дом 7
Режим работы
пн, вт, ср, чт:
09:30—18:45
пт:
09:30—17:45
сб, вс:
выходной
Дополнительная информация
Отделение Банка. Отдельные кабины. Всегда выгодный льготный курс по ДОЛЛ и ЕВРО. НИКАКИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ НЕТ. Обмен осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Публикуемые курсы не являются публичной офертой и могут изменяться в течении дня.Для сумм от 10 тысяч долларов возможен заказ до 1 часа. Курс при этом фиксируется. При резком изменении курса банк оставляет за собой право аннулировать заказ либо произвести его по текущему курсу.
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