Ростфинанс, лицензия №481
Лиговский проспект, Обводный канал, Владимирская
Офис "Лиговский"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,37
|66,87
|15.02.2019 10:47
|Евро
|от 1
|74,97
|75,47
|15.02.2019 10:47
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
Нет комиссий
Контактная информация
Показать телефон 8 800 7777-001
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.94, к.2, лит "А"
Режим работы
пн — пт:
09:00—20:00
сб, вс:
выходной
44 971