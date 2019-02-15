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Норвик Банк, лицензия №902

«Норвик Банк — Москва»

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,45 66,85 15.02.2019 13:16
Евро от 1 75,05 75,45 15.02.2019 13:16
Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 84,40 86,50 15.02.2019 13:16
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

О комиссиях нет информации

Контактная информация

Показать телефон 8 800 1001-777
г. Москва, ул. Зацепский вал, д. 5
Павелецкая, Павелецкая, Таганская

Режим работы

пн — пт:
09:00—20:00
сб, вс:
выходной
62 132