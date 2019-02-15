Норвик Банк, лицензия №902
Павелецкая, Павелецкая, Таганская
«Норвик Банк — Москва»
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,45
|66,85
|15.02.2019 13:16
|Евро
|от 1
|75,05
|75,45
|15.02.2019 13:16
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|от 1
|84,40
|86,50
|15.02.2019 13:16
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
О комиссиях нет информации
Контактная информация
Показать телефон 8 800 1001-777
г. Москва, ул. Зацепский вал, д. 5
Режим работы
пн — пт:
09:00—20:00
сб, вс:
выходной
62 132