Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 66,45 66,85 15.02.2019 13:16 Евро от 1 75,05 75,45 15.02.2019 13:16 Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 84,40 86,50 15.02.2019 13:16

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.