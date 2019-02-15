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Таврический, лицензия №2304

Таврический - ДО Ильинский

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 66,35 66,95 15.02.2019 15:49
от 10 000 66,40 66,90
Евро от 1 74,85 75,50 15.02.2019 15:49
от 10 000 74,90 75,45
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

О комиссиях нет информации

Контактная информация

Показать телефон +7 495 234-20-90
Москва, улица Земляной Вал, 46
Чкаловская, Курская, Курская

Режим работы

пн — пт:
09:30—18:30
сб, вс:
выходной

Дополнительная информация

Курс действует при наличии денежных средств в кассе (уточняйте наличие по телефону).При отсутствии требуемой суммы, переадресуем вас в другой офис.Для сумм от 10 тыс. долл. или евро возможна фиксация заказа на час.

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