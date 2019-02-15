Таврический, лицензия №2304
Чкаловская, Курская, Курская
Таврический - ДО Ильинский
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|66,35
|66,95
|15.02.2019 15:49
|от 10 000
|66,40
|66,90
|Евро
|от 1
|74,85
|75,50
|15.02.2019 15:49
|от 10 000
|74,90
|75,45
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
О комиссиях нет информации
Контактная информация
Показать телефон +7 495 234-20-90
Москва, улица Земляной Вал, 46
Режим работы
пн — пт:
09:30—18:30
сб, вс:
выходной
Дополнительная информация
Курс действует при наличии денежных средств в кассе (уточняйте наличие по телефону).При отсутствии требуемой суммы, переадресуем вас в другой офис.Для сумм от 10 тыс. долл. или евро возможна фиксация заказа на час.
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