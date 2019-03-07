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Банк Казани, лицензия №708

Банк Казани - ККО "Московский №1"

Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления
Доллар США от 1 65,77 66,49 07.03.2019 23:52
Евро от 1 73,92 74,62 07.03.2019 23:52
Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 85,88 87,43 07.03.2019 23:52
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.

Услуги и комиссии

О комиссиях нет информации

Контактная информация

Показать телефон 8 800 7751-877
Москва, Ленинский проспект, 87
Университет, Новые Черёмушки, Проспект Вернадского

Режим работы

пн — пт:
10:00—20:00
сб:
10:00—15:00
вс:
выходной
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