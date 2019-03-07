Банк Казани, лицензия №708
Университет, Новые Черёмушки, Проспект Вернадского
Банк Казани - ККО "Московский №1"
Курсы обмена
|Название
|Сумма
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|Доллар США
|от 1
|65,77
|66,49
|07.03.2019 23:52
|Евро
|от 1
|73,92
|74,62
|07.03.2019 23:52
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|от 1
|85,88
|87,43
|07.03.2019 23:52
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Услуги и комиссии
О комиссиях нет информации
Контактная информация
Показать телефон 8 800 7751-877
Москва, Ленинский проспект, 87
Режим работы
пн — пт:
10:00—20:00
сб:
10:00—15:00
вс:
выходной
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