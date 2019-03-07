Курсы обмена

Название Сумма Покупка Продажа Время обновления Доллар США от 1 65,77 66,49 07.03.2019 23:52 Евро от 1 73,92 74,62 07.03.2019 23:52 Фунт стерлингов Соединенного королевства от 1 85,88 87,43 07.03.2019 23:52

Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.